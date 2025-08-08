Ömer Çelik'ten İsrail'in Gazze'yi işgal planına tepki

İsrail, Gazze'de soykırıma devam ediyor.

Uzun süredir Gazze'de masumları öldüren İsrail, skandal bir karara daha imza attı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Gazze'nin tamamının işgali planının görüşülüp oylanması için Güvenlik Kabinesi'ni topladı.

İsrail Başbakanlık Ofisi, sosyal medya hesabından, 'tamamen işgal' planının onaylandığını duyurdu.

10 saat süren toplantının ardından ordunun Gazze'nin tamamını kontrol altına almak için hazır olacağı açıklandı.

İsrail'in bu kararına Ömer Çelik'ten tepki geldi.

Çelik mesajında şöyle dedi:

"DÜNYA BU NAZİ İŞGALİNE KARŞI DURMALI"

Soykırımcı Netanyahu hükümetinin Gazze’yi işgal etme kararı lanetli bir karardır.



Bu lanetli karar, insanlığı işgal etme girişimidir.



Tüm dünya tek bir insanlık cephesi olarak bu Nazi işgaline karşı durmalıdır.