Ömer Çelik'ten Konya'daki doktor skandalına ilişkin açıklama

Konya'da geçtiğimiz haftalarda skandal bir olay yaşanmıştı...

Konya Meram Devlet Hastanesi'nde yaşandığı iddia edilen olayda; kıyafetinin "açık" olduğunu öne sürdüğü genç bir kadını muayene etmeyi reddeden görevli doktor, genç kıza 'teşhirci' ithamında bulunmuştu.

Kayda alınan skandal görüntüler sonrası o doktora tepkiler yağmıştı.

AK Parti Merkez Yürütme Kurulu toplantısı sonrası değelendirmelerde bulunan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Konya'da yaşanan tepki çeken olaya ilişkin de değerlendirmelerde bulundu.

"BİR KADINI TEŞHİRCİLİKLE SUÇLAMAK, SON DERECE MÜNASEBETSİZ, HEKİMLİKLE HİÇBİR ŞEKİLDE BAĞDAŞTIRILAMAYACAK BİR YAKLAŞIMDIR"

"Bir doktorun Konya'da değil mi, bir hastayı kıyafeti yüzünden muayene etmemesi. Bir kadın hastayı. Bu hiçbir şekilde kabul edilemeyecek, son derece yanlış bir yaklaşımdır." vurgusu yapan Çelik, devamında şu sözleri sarf etti:

Hekimlik bir insanlık sanatıdır. Hekim, hayatını, insanlığın şifasına adamış kişidir. Biz, hekimlerimizle ve bütün sağlık personelimizle gurur duyuyoruz. Özellikle de Covid zamanında bir kere daha gördük ki, insanlığa şifa vermeye öylesine adanmışlar ki, ben şöyle bir cümle kurdum, hekimlerimiz ve sağlık çalışanlarımız için, vatanseverliğin tanımını yeniden yazdılar dedim, Türkiye'deki fedakarlıklarla.



Dolayısıyla, hele de bir kadını teşhircilikle suçlamak, son derece münasebetsiz, uygunsuz, insanlık sanatı olarak hekimlikle hiçbir şekilde bağdaştırılamayacak bir yaklaşımdır.

"BİR HEKİM, HASTAYA BAKTIĞI ZAMAN, ONUN KILIK KIYAFETİNİ GÖRMEZ"

Bir hekim, bir hastaya baktığı zaman, onun cinsiyetini görmez, kılık kıyafetini görmez, ne giydiğini görmez, etnik ya da mezhebi aidiyetinin ne olduğunu görmez, zengin ya da fakir olup olmadığını görmez. Gerçek bir hekim, insanlık sanatına adanmış, şifaya adanmış bir hekim, sadece karşısındakini tedavi etmeye ve şifa vermeye dönük bir motivasyon içerisinde olur.



O yaklaşım tabii ki yanlıştır. Ama tabii ki hekimlerimizin, sağlık çalışanlarımızın, vatandaşlarımıza şifa vermek için her gün yaptıkları fedakarlıkları da görüyoruz. Bu tip tekil örnekleri hekimlik sanatının, Türk hekimlerinin bir parçası olarak görmemek lazım.

NE OLMUŞTU

Konya Meram Devlet Hastanesi'nde yaşandığı iddia edilen olayda; Görevli doktor kıyafetinin "açık" olduğunu öne sürdüğü genç bir kadını muayene etmeyi reddetmişti.

Bunun üzerine doktorun kendisini 'teşhirci' olarak itham ettiği genç kız gözyaşlarını tutamamıştı.

Sosyal medyada büyük tepki toplayan olay sonrası Sağlık Bakanlığı harekete geçmiş ve Bakanlık, doktor hakkında idari soruşturma başlatıldığını duyurmuştu.