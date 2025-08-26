Konya'daki skandal olayla ilgili Sağlık Bakanlığı'ndan açıklama

Konya Meram Devlet Hastanesi'nde yaşandığı iddia edilen olayda; Görevli doktor kıyafetinin "açık" olduğunu öne sürdüğü genç bir kadını muayene etmeyi reddetti.
Bunun üzerine doktorun kendisini 'teşhirci' olarak itham ettiği genç kız gözyaşlarını tutamadı.
Sosyal medyada büyük tepki toplayan olay sonrası Sağlık Bakanlığı harekete geçti.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Bakanlık, doktor hakkında idari soruşturma başlatıldığını duyurdu.
BAKANLIKTAN AÇIKLAMA
Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
Bazı basın yayın organları ve sosyal medya mecralarında yer alan, "Kıyafetini beğenmediği hastayı muayene etmedi” başlıklı haberler üzerine, ilgili iddialara dair ilgili personel hakkında
idari soruşturma başlatılmıştır.
Konuya ilişkin tahkikat titizlikle yürütülmektedir.