Konya'daki skandal olayla ilgili Sağlık Bakanlığı'ndan açıklama

Sağlık Bakanlığı, Konya'da muayeneye gelen genç kıza 'teşhirci' diyerek muayene etmeyen doktorla ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu..

Yayınlama Tarihi: 26.08.2025 23:13

Konya Meram Devlet Hastanesi'nde yaşandığı iddia edilen olayda; Görevli doktor kıyafetinin "açık" olduğunu öne sürdüğü genç bir kadını muayene etmeyi reddetti.

Bunun üzerine doktorun kendisini 'teşhirci' olarak itham ettiği genç kız gözyaşlarını tutamadı.

Sosyal medyada büyük tepki toplayan olay sonrası Sağlık Bakanlığı harekete geçti.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Bakanlık, doktor hakkında idari soruşturma başlatıldığını duyurdu.

BAKANLIKTAN AÇIKLAMA

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Bazı basın yayın organları ve sosyal medya mecralarında yer alan, "Kıyafetini beğenmediği hastayı muayene etmedi” başlıklı haberler üzerine, ilgili iddialara dair ilgili personel hakkında
idari soruşturma başlatılmıştır.

Konuya ilişkin tahkikat titizlikle yürütülmektedir.

