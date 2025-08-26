Konya'daki skandal olayla ilgili Sağlık Bakanlığı'ndan açıklama

Konya Meram Devlet Hastanesi'nde yaşandığı iddia edilen olayda; Görevli doktor kıyafetinin "açık" olduğunu öne sürdüğü genç bir kadını muayene etmeyi reddetti.

Bunun üzerine doktorun kendisini 'teşhirci' olarak itham ettiği genç kız gözyaşlarını tutamadı.

Sosyal medyada büyük tepki toplayan olay sonrası Sağlık Bakanlığı harekete geçti.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Bakanlık, doktor hakkında idari soruşturma başlatıldığını duyurdu.

BAKANLIKTAN AÇIKLAMA

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: