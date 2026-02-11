Ömer Çelik'ten Meclis'te çıkan kavgaya ilişkin açıklama: Bu saygısızlığı kınıyoruz

Görevden affını isteyen ve görevden af talebi kabul edilen Yılmaz Tunç'tan boşalan Adalet Bakanlığı'na İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek, Ali Yerlikaya'dan boşalan İçişleri Bakanlığı'na Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi getirildi.

Bakanlıklarda düzenlenen törenlerle görev teslimi yapılan yeni bakanlar daha sonra yemin etmek üzere TBMM'ye geçti.

KAVGA ÇIKTI

Yemin törenine engel olmak isteyen CHP'li vekillerin müdahalesi sonrası kavga çıktı.

Vekiller arasında çıkan yumruklu kavgada ciddi yaralanmalar yaşandı.

Daha sonra bakanlar AK Partili vekillerin kürsünün etrafını sarmasıyla beraber yemin etti.

ÖMER ÇELİK'TEN AÇIKLAMA

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Meclis'te çıkan kavgaya ilişkin konuştu.

CHP'li milletvekillerinin demokratik ilkelere saldırdığını söyleyen Çelik, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"BU SAYGISIZLIĞI KINIYORUZ"

CHP grubunun Adalet ve İçişleri bakanlarımızın Yüce Meclis’te yemin etmesini engellemeye çalışması, demokrasimize saldırıdır. Hükümetimizin üyelerine ve Yüce Meclis’e dönük bu saygısızlığı kınıyoruz.



Demokratik ilkeleri ve Meclis’in mehabetini korumak siyaset kurumunun tüm unsurlarının görevidir. Bugün CHP grubu tam tersi yönde hareket etmiştir.



CHP’nin siyasi muhalefet ile demokrasi karşıtlığını birbirinden ayırması gerekir.

CHP zihniyeti, siyasi muhalefet konusunda yetersizlikle maluldür. Demokrasi karşıtlığı ise bir CHP tabelası haline gelmiştir.