Ömer Çelik'ten Özgür Özel'e yanıt: Üslubu siyaset alanının dışına çıkmıştır

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, dün İstanbul Beyoğlu'nda düzenlenen mitingde İstanbul Başsavcısı Akın Gürlek'e yönelik sert ifadeler kullandı.

Mitingde konuşan Özgür Özel, Akın Gürlek'i tehdit ederek, "Sen de şu kadar namus varsa bunu niye yaptığını açıklarsın. Senin alnını karışlayacağım bunu bilesin Akın Gürlek." şeklinde konuştu.

ÖZGÜR ÖZEL HAKKINDA SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Ardından Başsavcılık, Özel'in yaptığı konuşmada Gürlek'e yönelik kullandığı sözler üzerine harekete geçti.

Başsavcılıkça, Özel hakkında 'kamu görevlisine hakaret' ve 'tehdit' suçlarından resen soruşturma başlatıldı.

"ÖZEL'İN ÜSLUBU SİYASET ALANININ DIŞINA ÇIKMIŞTIR"

Bu kapsamda sosyal medya platformu X hesabı üzerinden paylaşım yapan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Özel'e tepkisini dile getirdi.

Ömer Çelik, paylaşımında Özel'in sözlerinin siyaset alanının dışına çıktığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in yargı kurumlarını ve yargı mensuplarını hedef alan galiz sözleri siyasi eleştiri değildir. Özgür Özel'in üslubu, meşru siyaset alanının dışına çıkmıştır. Bu asla kabul edilemez.



Bir siyasi parti meşru alan içinde varolur. Siyasi partilerin en büyük misyonu 'siyasi meşruiyet' alanını tüm galiz müdahalelerden korumaktır.

"EN TEMEL DEMOKRATİK DEĞERLERİ TAHRİP ETMEYE ÇALIŞIYOR"