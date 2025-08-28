Özgür Özel hakkında soruşturma başlatıldı

CHP'li belediyelere yönelik başlayan soruşturmalar sonrası CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Başsavcı Akın Gürlek'e sert sözler söylüyor ve her mitinginde bu sözleri de tekrarlıyor.

Özel, yolsuzluk operasyonları sonrası düzenlenen her mitinginde, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'e yönelik çirkin sözler kullanıyor.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, son olarak Beyoğlu'nda katılımcılara hitap etti.

Özel, miting sırasında yine Akın Gürlek için bazı ifadelerde bulundu

SAVCI GÜRLEK'E TEHDİT

Tutuklanarak görevden uzaklaştırılan Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney'in suçsuz olduğunu savunan Özel, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'i tehdit etti ve şöyle dedi:

"ALNINI KARIŞLAYACAĞIM"

"Sen de şu kadar namus varsa bunu niye yaptığını açıklarsın. Senin alnını karışlayacağım bunu bilesin Akın Gürlek."

BAŞSAVCILIK HAREKETE GEÇTİ

Edinilen bilgiye göre, Başsavcılık, Özel'in partisinin İstanbul Beyoğlu'ndaki mitinginde yaptığı konuşmada Gürlek'e yönelik kullandığı sözler üzerine harekete geçti.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Başsavcılıkça, Özel hakkında "kamu görevlisine hakaret" ve "tehdit" suçlarından resen soruşturma başlatıldı.