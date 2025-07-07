Ömer Çelik'ten şehitlerimiz için başsağlığı mesajı AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, 12 askerimizin şehit olması ile ilgili olarak, "Kıymetli ailelerinin, kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri’nin ve büyük milletimizin başı sağ olsun" dedi.