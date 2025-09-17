Ömer Koç: Dualarım Gazze'de yaşayanlarla 18. İstanbul Bienali'nde konuşan Ömer Koç, Gazze'de yaşayan soykırıma da dikkati çekti. Koç, "Hala bu korkunç soykırımı sürdüren, destekleyen ve meşrulaştırmaya çalışan insanlar olduğuna inanamıyorum" dedi.