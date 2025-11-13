Orman Genel Müdürlüğü'nüe ait uçağın enkazına ulaşıldı: Pilotun şehit olduğu duyuruldu

- Orman Genel Müdürlüğü'ne ait yangın söndürme uçağının enkazına ulaşıldı.
- Pilotun şehit olduğu Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı tarafından açıklandı.
- Uçak, Çanakkale'den havalanmış ve Hırvatistan'da kaybolmuştu.
Son bir haftada ikinci uçak vakası...
Çanakkale'den havalanan yangın söndürme uçağının Hırvatistan'da kaybolduğu bilgisi paylaşıldı.
Söz konusu açıklama Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan yapıldı.
"PLANLANMIŞ BAKIM FAALİYETİ İÇİN ZAGREB'E HAREKET ETTİ"
Yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:
Orman Genel Müdürlüğümüze ait 2 adet AT802 yangın söndürme uçağımız, Hırvatistan Zagreb’te planlanmış olan bakım faaliyeti için 12 Kasım Çarşamba günü saat 10:24’te Çanakkale’den hareket etmiştir.
2 uçak meteorolojik şartlar sebebiyle geceyi Hırvatistan Rejika Havaalanı’nda geçirmiş, bugün (13 Kasım 2025 Perşembe) TSİ 17:38’de Zagrep Havaalanı için kalkış yapmasını müteakip, hava muhalefeti sebebiyle tekrar Rejika Havaalanı’na dönüşe geçmişlerdir.
"SAAT 18.25 İTİBARİYLE TESLİZ İTİRBATI KESİLDİ"
Dönüş rotası esnasında bir uçağımız Rejika Havaalanı’na inmiş, ancak diğer uçakla TSİ 18:25’te telsiz irtibatı kesilmiştir.
Görevli pilotumuza ve uçağa ulaşmak için Hırvatistan birimleriyle koordineli olarak arama kurtarma çalışmaları başlatılmıştır.
Konu hakkında detaylar netleşince kamuoyuna bilgilendirmelerimiz devam edecektir.
PİLOT ŞEHİT OLDU
Son dakika bilgisine göre uçağın enkazına ulaşılırken pilotun şehit olduğu açıklandı.
Açıklama Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'dan geldi.
"MİLLETİMİZİN BAŞI SAĞ OLSUN"
Yumaklı paylaşımında acı haberi vererek, şunları söyledi:
Hırvatistan’da telsiz irtibatı kesilen Orman Genel Müdürlüğümüze ait yangın söndürme uçağımızın enkazına Hırvatistan’ın Senj kenti yakınlarında ulaşılmıştır.
Elim kazada şehit olan pilotumuza Allah’tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı ve sabır diliyorum.
Orman teşkilatımızın ve aziz milletimizin başı sağ olsun.