Mustafa Çiftçi: Türkiye Yüzyılı güçlü güvenlik ve caydırıcılıkla yükselecek

Ramazan ayı dolayısıyla Jandarma Özel Asayiş Komutanlığı (JÖAK) bünyesinde düzenlenen iftar programına İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi’nin yanı sıra Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Ali Çardakcı ve çok sayıda jandarma personeli katıldı.

Personelle aynı sofrada orucunu açan Çiftçi, program sonrası yaptığı konuşmada jandarmanın tarihsel misyonuna vurgu yaptı.

"JANDARMANIN HİKAYESİ DEVLET OLMANIN TARİHİDİR"

Jandarmanın köklü geçmişine dikkat çeken Bakan Çiftçi, Türk devlet geleneğinde asayiş ve nizamın her zaman merkezi bir yer tuttuğunu belirtti.

“Jandarmamızın hikayesi, devlet olmanın, nizam kurmanın, adalet tesis etmenin tarihidir” diyen Çiftçi, kadim “töre” anlayışının bugün modern güvenlik teşkilatlarıyla sürdürüldüğünü ifade etti.

"JÖAK, MİLLETİN İMDADINA YETİŞEN DEVLET ELİDİR"

Jandarma Komando Özel Asayiş Komutanlığı’nın 1 Eylül 1999’da kurulduğunu hatırlatan Çiftçi, birliğin arama-kurtarma faaliyetlerinden terörle mücadeleye, KBRN görevlerinden kritik koruma faaliyetlerine kadar geniş bir alanda görev yaptığını söyledi.

Özellikle afet dönemlerinde JÖAK ve JAK timlerinin üstlendiği rolün milletin hafızasında yer ettiğini belirten Çiftçi, “Van’dan Kahramanmaraş’a, selden yangına, kazadan enkaza uzanan nice görevde milletimizin imdadına yetişen devlet eli oldunuz” dedi.

Bakan Çiftçi, JÖAK personelinin iman, sadakat, sabır ve disiplin temelinde görev yaptığını söyledi.

"SAVUNMA SANAYİİNDE TARİHİ BİR EŞİKTEN GEÇTİK"

Türkiye’nin savunma sanayiinde önemli bir dönüşüm yaşadığını belirten Çiftçi, dışa bağımlılığı azaltan ve yerli-milli üretim kapasitesini artıran adımların sahadaki güvenlik gücüne stratejik üstünlük kazandırdığını ifade etti.

Yerli sistemlerin hız, hassasiyet, istihbarat ve koordinasyon kapasitesini artırdığını kaydeden Çiftçi, bu kabiliyetlerin jandarmanın tecrübesiyle birleştiğinde terörle mücadeleden organize suçla mücadeleye kadar geniş bir alanda etkinliği artırdığını söyledi.

“Artık oyun kuran bir Türkiye vardır” diyen Çiftçi, Türkiye’nin tehditleri kaynağında etkisiz hale getirme iradesi ortaya koyduğunu belirtti.

"TÜRKİYE YÜZYILI GÜÇLÜ GÜVENLİK DEMEKTİR"

Konuşmasında “Türkiye Yüzyılı” vizyonuna da değinen Bakan Çiftçi, güçlü ekonominin güçlü güvenlikle desteklenmesi gerektiğini dile getirdi.

Güçlü diplomasinin ise güçlü caydırıcılıkla tamamlanacağını belirten Çiftçi, savunma sanayii ile jandarmanın fedakarlığının bu vizyonun temel dayanağı olduğunu ifade etti.

Bakan Çiftçi, konuşmasını şehit ve gazilere atıf yaparak tamamladı. Türkiye’nin ulaştığı her seviyenin, görev başında fedakarca mücadele eden güvenlik güçlerinin cesareti ve şehitlerin hatırası sayesinde mümkün olduğunu söyledi.