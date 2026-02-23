Meksika'da devlet-kartel çatışması:Cüneyt Özdemir mahsur kaldı

Meksika’da düzenlenen askeri operasyonda, Jalisco Yeni Nesil Karteli (CJNG) lideri “El Mencho” lakaplı Nemesio Oseguera Cervantes öldürüldü.

OPERASYON SONRASI KARTEL ÜYELERİ SOKAĞA İNDİ

Jalisco eyaletine bağlı Tapalpa kasabasında gerçekleştirilen operasyonun ardından kartel üyeleri güvenlik güçleriyle çatıştı.

El Mencho’nun öldürülmesi sonrası ülkede şiddet olayları arttı.

Jalisco başta olmak üzere Michoacan, Colima, Nayarit, Aguascalientes, Tamaulipas ve Guanajuato eyaletlerinde araç ve iş yerleri ateşe verildi, çok sayıda yol kapatma eylemi gerçekleştirildi.

CÜNEYT ÖZDEMİR ÇATIŞMALARIN ORTASINDA KALDI

Kartel ile güvenlik güçleri arasındaki çatışmalar sürerken, gazeteci Cüneyt Özdemir 3 günlüğüne tatil için bulunduğu Meksika’da mahsur kaldığını açıkladı.

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda çatışmaların ortasında kaldıklarını belirten Özdemir, Meksika Büyükelçiliği ile temas halinde olduklarını ifade etti.

Bulunduğu otelden canlı yayın yapan Özdemir, ülkenin en büyük kartellerinden birinin liderinin etkisiz hale getirilmesinin ardından birçok eyalette misilleme eylemleri yaşandığını, araç ve otobüslerin ateşe verildiğini ve bazı uçuşların iptal edildiğini söyledi.