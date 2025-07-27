Orman kahramanları Yeşil Vatan için mücadele veriyor

Türkiye'nin orman yangınlarıyla mücadelesi devam ediyor.

Bursa'nın Kestel ve Gürsu ilçeleri arasındaki ormanlık alanda başlayan orman yangını etkisini artırıyor.

Bölgeye çok sayıda Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangına karadan çok sayıda arazöz, itfaiye aracı ve TOMA müdahale ederken çok sayıda vatandaş ile personel söndürme çalışmalarına destek veriyor.

"GECE GÜNDÜZ DEMEDEN, DURMAKSIZIN SAHADAYIZ"

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından söndürme çalışmalarına ilişkin bir paylaşım yapıldı.

Paylaşımda, "Gece gündüz demeden, durmaksızın sahadayız. Orman kahramanlarımız azim ve cesaretle Yeşil Vatan için cansiparane bir mücadele veriyor" denildi.