Bursa'da orman yangınına müdahale eden ekipler ve vatandaşlar zor anlar yaşadı

Bursa'nın Gürsu ilçesi İpekyolu Mahallesi ile Kestel ilçesi Ağlaşan Mahallesi arasında bulunan bölgede henüz belirlenemeyen bir nedenle orman yangını çıktı.

Rüzgarın etkisiyle hızla büyüyen yangını görenlerin ihbarı üzerine olay yerine Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangını kontrol altına almak için ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sürerken vatandaşlar da ekiplere destek vererek yangına müdahale ediyor.

VATANDAŞLAR ALEVLERDEN KAÇTI

Bu sırada vatandaşlar rüzgarın etkisiyle büyüyerek üzerlerine doğru yönelen alevlerden kaçtı.

Orman yangınına müdahale eden ekipler de alevlerin bir anda yükselmesiyle zor anlar yaşadı.

Rüzgarın etkisiyle Gürsu ilçesine doğru ilerleyen yangın nedeniyle tedbiren kırsal Karahıdır Mahallesi'nin tahliye edilmesine başlandı.