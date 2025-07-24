Orman yangınında şehit olanların mesai arkadaşları konuştu

Eskişehir’in Seyitgazi ilçesinde başlayan orman yangınından acı haber...

Yangına müdahale ederken şehit düşen 5 orman işçisi ve 5 AKUT görevlisinin acı haberi, Türkiye’yi yasa boğdu.

Alevlerle mücadele ederken hayatını kaybeden 10 kişinin mesai arkadaşları, bölgede yangınla mücadeleyi sürdürüyor.

"VATANDAŞLARIMIZ DAHA DUYARLI OLMALI"

Çeşitli illerden yangın söndürme çalışmalarına destek vermeye gelen ekipler, hayatını kaybeden meslektaşları için şunları söyledi:

Arkadaşlarımız kendilerini bizim ciğerlerimiz için feda ettiler. Söylenecek çok az şey var. Hatta hiçbir kelime bunu ifade edemez. Fakat üzgünüz. Keşke bunlar yaşanmasa. Şu an ülkenin dört bir yanında yangınlar var. Vatandaşlarımız daha duyarlı olsalar belki bunlar yaşanmaz.

"GÜCÜMÜZ YETTİĞİNCE BURADAYIZ"

Kaybımız var. Halen devam ediyor. Yüreğimiz yandı. Olmasaydı daha iyiydi ama denilen sadece bir define muhabbeti. Ne kadar gerçek ne kadar doğru orasını bilmiyoruz. ‘Olay yerinde ekipmanları yakalandı’ denildi.



Yeşil Vatan... Gücümüzün yettiğince, verilen emre göre her zaman buralardayız. Olmasaydı daha iyiydi. Üzücü bir olay. Şehidimiz de var. Söylenecek pek bir şey yok.

"SÖYLENECEK HİÇBİR KELİME ACIYI İFADE EDEMEZ"