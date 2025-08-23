Orman yangınlarıyla mücadelede son durum paylaşıldı

Yurdun dört bir yanından orman yangınları haberleri gelmeye devam ediyor.

Yaz aylarının gelmesiyle her yıl olduğu gibi birçok bölgede alevler yükselirken ekipler söndürme çalışmalarında yoğun bir şekilde görev alıyor.

Orman Genel Müdürlüğünün NSosyal'deki hesabından yapılan açıklamada, devam eden yangınlarla ilgili son durum raporu paylaşıldı.

ÇANAKKALE'DE MÜDAHALE SÜRÜYOR

Yapılan açıklamada Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde çıkan orman yangınının büyük ölçüde kontrol altına alındığı belirtilerek, "Yangını tamamen kontrol altına almak için ise mücadelemiz devam ediyor." ifadesine yer verildi.

Ilgardere köyü kırsalında dün saat 14.22 sıralarında henüz bilinmeyen nedenle başlayan ve ormanlık alana sıçrayan yangın yangına 9 uçak, 6 helikopter, 143 kara aracı ve 391 personelle havadan ve karadan müdahale edildi.

MUĞLA'DA SOĞUTMA ÇALIŞMASI DEVAM EDİYOR

Yatağan ilçesinin Hacıveliler Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine Muğla Orman Bölge Müdürlüğünden 5 helikopter, 2 uçak ve arazöz ile orman işçileri sevk edildi.

Yangın, ekiplerin yaptığı havadan ve karadan çalışmayla kontrol altına alındı.

Bölgede soğutma çalışması devam ediyor.

BURSA'DA HAVADAN VE KARADAN MÜDAHALE EDİLDİ

Orhangazi ilçesinin Gedelek Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbarla olay yerine itfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Yangına, 2 helikopter, 1 İHA, 8 arazöz, 8 iş ve hizmet aracı ve 62 personelle müdahale edildi.

Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.

"İZMİR'DE ORMAN DIŞI BAŞLAYAN YANGINI KONTROL ALTINA ALDIK"

İzmir'in Menderes ilçesi Çile Mahallesi'ndeki tarım alanında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın ormanlık alana sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne ait 8 uçak, 8 helikopter, 35 arazöz, 4 iş makinesi ve 239 personel sevk edildi.

OGM'den yapılan açıklamada ise "İzmir Menderes'te orman dışı alanda başlayan yangını kontrol altına aldık" ifadeleri yer aldı.