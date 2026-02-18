Ortak raporda sona gelindi: Komisyon bir kez daha toplanıyor Millî Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu bugün bir kez daha toplanacak. Ortak raporda sona doğru yaklaşırken kritik başlıklar da belli oldu.

Göster Hızlı Özet Millî Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP Lideri Bahçeli'nin destekleriyle başladığı çalışmalarında sona yaklaştı.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş başkanlığında toplanacak olan komisyon, hazırladığı 60 sayfalık taslak raporda örgütün feshi ve silah bırakma sürecine değinmekte.

Türkiye, terörsüz bir sürecin adımlarını atmaya devam ediyor... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin büyük fedakarlıklarıyla başlayan süreç kapsamında da TBMM'de komisyon kuruldu. Millî Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, aylar süren çalışmalarında sona yaklaşmak üzere. KOMİSYON TOPLANIYOR Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, bugün TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş başkanlığında toplanacak. TBMM BAŞKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA YAPILDI TBMM Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, 18 Şubat 2026 Çarşamba günü Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanımız Numan Kurtulmuş'un başkanlığında saat 11.00'de TBMM Tören Salonu'nda toplanacaktır." ifadesine yer verildi. RAPOR HAZIR TBMM Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, 5 Ağustos 2025'te başladığı çalışma sonucunda raporunu tamamladı. Rapora son şekil, komisyon üyelerinin yaptığı İmralı ziyaretinin ardından verildi. 60 SAYFADAN OLUŞUYOR Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, siyasi parti temsilcileriyle bir araya gelerek hazırlanan taslak raporu paylaştı. Edinilen bilgilere göre, taslak rapor, 7 temel bölüm 60 sayfadan oluşuyor. RAPORUN DETAYLARI DA BELLİ OLDU 7 bölümden oluşan raporun 5'inci bölümünde, örgütün feshi ve silah bırakma sürecine yer verildi. Bu konuda iç ve dış güvenlik unsurlarının PKK'nın silah bırakmasına dair bir teyit mekanizması içinde olması gerektiğine vurgu yapıldı. Ayrıca silah bırakma ile yasal düzenlemelerin zamana yayılarak ilerleyebileceğine de yine raporda atıf yapılıyor. UMUT HAKKI OLACAK MI En merak edilen başlıklardan birisi de umut hakkı. Edinilen bilgilere göre; umut hakkı ibaresi raporda yer almıyor. YASAL DÜZENLEME ÖNERİLERİ Örgütün silah bırakması ve sonraki süreç, örgüt üyelerinin hukuki durumu ve toplumla bütünleşme adımları raporda yer alıyor. Süreçte görev alanlara yasal güvence sağlanması da yasal öneriler arasında. AİHM VE AYM ÇAĞRISI AİHM ve AYM kararlarına uyulma çağrısı da raporda yer alıyor. Temel hak ve özgürlüklerin önündeki engellerin kaldırılmasına atıf yapılıyor.

