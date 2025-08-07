Ortaokul kayıt tarihleri: Ortaokul kayıtları başladı mı? Ortaokul kayıtları ne zaman başlayacak?

Geçtiğimiz eğitim öğretim döneminde 4. sınıfı bitiren öğrenciler bu yıl ortaokul eğitimlerine başlayacak.

Yaz tatilinin bitimine 1 ay kalmasıyla birlikte 2025-2026 eğitim öğretim döneminde çocukları ortaokula başlayacak olan veliler ortaokul kayıtlarının ne zamana başlayacağını merak ediyor.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geçtiğimiz günlerde yapılan açıklamayla birlikle 5. sınıf kayıt ve başvuru detayları netleşti. Peki, Ortaokul kayıtları başladı mı? Ortaokul kayıtları ne zaman başlayacak?

2025-2026 ORTAOKUL KAYITLARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Millî Eğitim Bakanlığınca 2025-2026 eğitim öğretim yılında okul öncesi, ilkokul birinci sınıf ve ortaokul beşinci sınıfa başlayacak öğrencilerin okul kayıtları, adrese dayalı olarak yapıldı.

Öte yandan 5.sınıfa başlayacak öğrencilerin şubelerinin belirlenmesi ise Millî Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliği'ne bağlı olarak ağustos ayının ikinci haftasında gerçekleştirilecek

Veliler, e-Devlet kapısı sisteminden "İlköğretim Okulları Adrese Göre Kayıt Okulu Sorgulama" (e-Kayıt) hizmet başlığından çocuklarının yerleştirildiği okulu öğrenebilecekler.