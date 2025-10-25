Osman Aşkın Bak'tan "Hatay'ın yeniden inşası" açıklaması

Hatay'ın Altınözü ilçesinde Altınözü Zeytin, Zeytinyağı ve Gastronomi Festivali’nin bu yıl 9'uncusu düzenlendi.

Festivale katılan Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, zeytin ve zeytinyağını çok sevdiğini, sofradan eksik etmediğini, bu festivale özellikle zeytinyağının inceliklerini öğrenmek için geldiklerini söyledi.

"BAZILARI GİBİ DEPREM TURİSTİ OLARAK BURAYA GELMEDİK"

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerin herkesi çok üzdüğünü, yaşanan süreçleri de hep beraber gördüklerini belirten Bakan Bak, şöyle konuştu:

Hatay'ı sıfırdan ayağa kaldırmak, böyle bir şeyi başarmak ancak iradeyle, liderlikle, eserle, hizmetle ve milletiyle beraber hareket eden bir liderin vasfıyla olur. Dolayısıyla Cumhurbaşkanımıza ve ekibine, emeği geçenlere çok teşekkür ediyoruz. Hatay, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın güçlü liderliğinde yeniden inşa, imar ve ihya ediliyor. Gerçekten gittiğimiz her yerdeki toplantılarda söylüyorlar, anlatıyoruz, biz şu anda 250 bininci konutun anahtarını verdik, 300 bini, 350 bini verdik, bunları söylüyoruz.



Bazıları gibi deprem turisti olarak buraya gelmedik. Biz hizmet etmeye geldik, her zaman da bu millete hizmet etmeye devam edeceğiz çünkü Recep Tayyip Erdoğan milletin içinden gelen, eser ve hizmet siyasetini en iyi yapan liderdir.

"O YÜZDEN DURMAK YOK, YOLA DEVAM"

Bugün de Altınözü'nde Gençlik Merkezi'nin temel atıyoruz. Hizmet, çalışmak bizden, takdir milletimizden diyoruz. O yüzden durmak yok, yola devam. Terörsüz Türkiye ile daha çok hizmet edeceğiz. Bu ülkeye hizmet etmek, eserler kazandırmak bizim görevimiz.



Sporda da Hatay'da çok daha güzel işler olacağına inanıyorum. Büyük stadyumun onarımına başladık, yapıyoruz. Salonlar, futbol sahaları, havuzlar yapıyoruz ve sadece 2 yıl içerisinde 4 yurdu bitirip öğrencilerimizi yerleştirdik.

TOPLU TEMEL ATMA TÖRENİNE KATILDI

Bakan Bak’a konuşmasının ardından hediye takdim edildi.

Bakan Bak ve beraberindeki heyet, daha sonra Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yaptırılacak olan Antakya’da 1 doğal çim ve 1 sentetik çim saha ile 500 kişilik tribün ve soyunma odaları, İskenderun’da 5 Temmuz Yurdu, Kırıkhan spor salonu, Samandağ’da sentetik çim saha ve 576 kişi kapasiteli soyunma odası, sentetik çim saha, Yayladağı Gençlik Merkezi, Antakya'da 1000 kişilik öğrenci yurdu ve sosyal tesis, İskenderun'da 750 kişilik öğrenci yurdu ve sosyal tesis ile Kırıkhan'da 198 kişilik yurt inşaatlarının toplu temel atma törenine katıldı.