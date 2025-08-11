Osman Bektaş’tan korkutan deprem uyarısı! O illeri işarete etti: “Sıra o illerde”

Dün akşam saatlerinde Balıkesir Sındırgı’da meydana gelen 6.1 şiddetindeki depremin ardından uzman isimlerin uyarıları dikkat çekti.

Uyarılarıyla dikkat çeken isimler arasında yer alan jeoloji uzmanı Prof. Dr. Osman Bektaş Ege bölgesi için endişe verici bir analiz ile gündem oldu.

Bektaş, bölgedeki deprem aktivitesini "tümör gibi büyüyen" bir yapıya benzeterek, Sındırgı depreminin son halka olmayacağını ve sismik tehlikenin yeni illere doğru genişleyeceği uyarısında bulundu.

O İLLERİ İŞARET ETTİ

Prof. Dr. Bektaş, analizinin merkezine "Uşak Bloğu" adını verdiği jeolojik yapıya yer vererek yaptığı uyarı ile endişe yarattı.

Kuzeyde Simav Fayı, güneyde ise Gediz Fayı ile sınırlanan bu bloğun, 1969 ile 2025 yılları arasında 6 ila 7 büyüklüğünde tam 6 büyük deprem ürettiğini belirtti. Bektaş, bu depremlerin, bloğu oluşturan fayların birbirine "stres transfer etmesiyle" yani birbirini tetiklemesiyle meydana geldiğini vurguladı.

10 Ağustos Pazar günü saat 19.53’te Sındırgı'da yaşanan 6.1'lik depremin, bu büyüyen "deprem kümesinin" son ürünü olmayacağının altını çizen Prof. Dr. Bektaş, tehlikenin yayılacağı yeni bölgelerin ise "Deprem kümesi batıda Manisa-İzmir; Güneyde Aydın-Muğla; doğuda Isparta, Afyon yörelerine doğru genişleyecek." ifadeleriyle dile getirdi.

Söz konusu uyarının, sismik aktivitenin sadece mevcut fay hatları üzerinde değil, komşu bölgeleri de etkileyerek etki alanını genişleteceği anlamına geldiği belirtildi.