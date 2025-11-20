Osman Gökçek’ten CHP sıralarına tepki: Bu maaşı hak ediyorlar mı? AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek, TBMM Genel Kurulu’nda CHP'li milletvekilinin konuşma yaptığı esnada CHP sıralarını kayda alarak göze çarpan boşluğa tepki gösterdi. Gökçek, "Bunlar şimdi maaşı hak ediyor mı?" diye sordu.