Osman Gökçek’ten CHP sıralarına tepki: Bu maaşı hak ediyorlar mı?

- Osman Gökçek, TBMM Genel Kurulu’nda CHP’li milletvekilinin konuşması sırasında kayda aldığı boş CHP sıralarına tepki gösterdi.
- Gökçek, videoyu sosyal medyada paylaşarak CHP milletvekillerinin yokluğunu eleştirdi.
- Milletvekili maaşlarının hak edilip edilmediğini sorguladı.
AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek, TBMM Genel Kurulu’nda CHP’li bir milletvekilinin konuşması sırasında çektiği videoyu sosyal medya hesabı üzerinden paylaşarak CHP sıralarını hedef aldı.
Genel Kurul salonundaki CHP grubu sıralarını kayda alan Gökçek, CHP milletvekillerinin yerlerinde olmadıklarına vurgu yaparak, “Değerli takipçilerim, şu anda Türkiye Büyük Millet Meclisi’ndeyiz. CHP hatibi konuşuyor, CHP’lilere bakın Allah aşkına… Kaç kişiler? Görüyor musunuz, kimse yok” dedi.
"BUNLAR MİLLETVEKİLİ MAAŞINI HAK EDİYOR MU?"
CHP'li hatibin konuşma yaptığı esnada CHP'li milletvekillerini eleştiren Gökçek, açıklamalarının devamında milletvekili maaşlarına gönderme yaparak, “Bunlar şimdi milletvekili maaşını hak ediyor mu? Size soruyorum değerli takipçilerim, yorumunuz ne acaba?” ifadelerini kullandı.