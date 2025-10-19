Osmaniye'de 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Bir deprem haberi de İç Anadolu'dan geldi.

Saat 14.39'da Osmaniye'de deprem meydana geldi.

4.1 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM

AFAD'dan yapılan açıklamaya göre Sumbas ilçesinde gerçekleşen depremin büyüklüğü 4.1 olarak kayda geçti.

Öte yandan depremin derinliği 7 kilometre olarak açıklandı.

CAN VE MAL KAYNI BİLDİRİLMEDİ

Ayrıca depremden dolayı şu ana kadar olumsuz bir durumun yaşanmamış olup herhangi bir can veya mal kaybı olmadığı duyuruldu.