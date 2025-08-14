Osmaniye'de arazöz kazasında şehit sayısı 2'ye yükseldi

Türkiye orman yangınlarıyla mücadele ediyor.

Antalya, Çanakkale, Edirne, Manisa, Hatay, Bolu ve İzmir'de çıkan orman yangınları dün kontrol altına alındı.

Bugün Hatay ve Mersin'de çıkan yangınlara müdahale edilirken, dün Osmaniye'de yangına giderken kaza yapan arazözdeki işçilere ilişkin de bir acı haber geldi.

BİR ŞEHİT DAHA

Karayiğit köyü Hovacan Deresi mevkisinde, dün saat 09.00 sıralarında orman yangınına müdahaleye giden Kanlıgeçit Orman İşletme Şefliği'ne ait Ali Aydın Kar yönetimindeki arazöz, kontrolden çıkıp şarampole yuvarlandı.

Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ekipler, araçtaki orman işçilerinden Adem Nazım Demirel'in kaza yerinde şehit olduğunu belirledi.

Yaralanan sürücü Ali Aydın Kar, Gökhan Sefer, Kürşat İren, Suat Metin ve Ali Tekerek, ambulansla Osmaniye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Sağlık Bakanlığı'ndan alınan bilgiye göre; yaralı orman işçilerinden Ali Tekerek de yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.

DÜN KAZA HABERİNİ İBRAHİM YUMAKLI VERMİŞTİ

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, duruma ilişkin X hesabı üzerinden dün yaptığı paylaşımda şöyle demişti:

"YANGINA MÜDAHALEYE GİDERKEN..."

Osmaniye’nin Hasanbeyli ilçesinde yangına müdahaleye giderken meydana gelen arazöz kazasında orman işçimiz Adem Nazım Demirel şehit olmuştur.



Araçta bulunan orman işçilerimiz Ali Aydın Kar, Gökhan Sefer, Suat Metin ve Ahmet Kürşat İren yaralanarak hastanede tedavi altına alınmıştır.

"MİLLETİMİZİN BAŞI SAĞ OLSUN"