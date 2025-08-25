Osmaniye'de TOKİ'nin deprem sonrası konut projesi tamamlandı

TOKİ, deprem sonrası yeniden yapılandırma ve güvenli konut üretiminde kritik bir rol oynuyor.

Özellikle, asrın felaketi 6 Şubat depremlerinden sonra, TOKİ'nin afet bölgelerinde hızlı ve etkili müdahaleleri, milyonlarca vatandaşı güvenli konutlara kavuşturma hedefiyle devam ediyor.

"6 AYDA BU KONUTU YAPMAK, HER BABAYİĞİDİN HARCI DEĞİL"

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Söz verdiysek, yaparız" diyerek Osmaniye'de TOKİ'nin inşa ettiği ve tamamlanan deprem konutlarını paylaştı.

Deprem sonrası yaşadıklarını, "Bir yandan yağmur, bir yandan kış, bir yandan da ayımıza ayakkabı yok, imkanımız yok. Devletimiz sağ olsun her bir yandan geldiler." diyerek anlatan Hak sahiplerinden Halil Gök, "6 ayda bu konutu yapmak, her babayiğidin harcı değildir. Buradan dahi haberimiz yoktu bizim. Bir duyduk 6 ayda bitmiş." ifadelerini kullandı.

"BUNU YAPMAK GERÇEKTEN MUCİZE"

Bir diğer hak sahibi Zeynep Kocaman ise şaşkınlığını ve mutluğunu, "İlk deprem olduğu zamanlar devlet desteği ile TOKİ yapılacak, sizler oraya yerleştirileceksiniz dendiğinde açıkçası inanmamıştım. Bunu yapmak gerçekten mucize." sözleriyle dile getirdi.

"DEVLETİMİZ YAPMIŞ, SAĞ OLSUN"

Hacer Gök, mahalle kültürünün yeniden oluştuğunu belirterek, "Burada bir mahalle kültürü oluşturduk komşularla. Her şeyiyle düşünülmüş, devletimiz yapmış sağ olsun. Tabii ki mutlu, güzel günlerimiz olacak inşallah." şeklinde konuştu.

Bakan Kurum'un sosyal medya hesabı X üzerinden paylaştığı videoda, TOKİ'nin çevre dostu ve modern tasarımlı konutları ile afetzedelerin yeni yaşam alanlarına kavuştuğu görüldü.