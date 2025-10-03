Oyuncu Ufuk Bayraktar'a 11 yıl 3 aya kadar hapis talebi

Ünlü oyuncunun adı mekan basma ve haraç dosyasına karıştı...

İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde 20 Ağustos 2025'de oyuncu Ufuk Bayraktar'ın bir işletmeye giderek işletmeyi koruma adı altında para istediği, işletme sahibinin bunu reddetmesi üzerine "Seni burada barındırmayacağım görürsün" diyerek yumrukla saldırdığı iddiasına yönelik yürütülen soruşturma tamamlandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Ahmet P. ‘müşteki', Ufuk Bayraktar ve Volkan Akbaş ‘şüpheli' sıfatıyla yer aldı.

"MAHALLEMİZİN GENÇLERİ BURAYI KORUSUN, SİZ ONLARA HAFTALIK 25 BİN LİRA PARA VERİN"

Hazırlanan iddianamede, şüpheliler Bayraktar ve Akbaş'ın müşteki Ahmet P.'ye ait işletmeye giderek bir müddet orada oturdukları, bu sırada müştekinin kardeşi olan Halil P.'yi görüp onunla bir toplantı yapmak istediğini söyledikleri, daha sonra müşteki Ahmet P.'nin şüphelilerin yanına gittiğinde Ufuk Bayraktar'ın ekranında ‘Kartlar yeniden dağıtılıyor oyunda biz de varız' şeklinde yazı bulunan telefonu müştekiye göstererek ‘Bu işletmeye çökmeye çalışıyorlar, mahallemizin gençleri burayı korusun, siz onlara haftalık 25 bin lira para verin, onların WhatsApp grupları var bütün mahalle bu çocukların, ben onlar para kazansın diye söylüyorum' şeklinde sözler söyleyerek müştekiden koruma adı altında para istediği anlatıldı.

'ŞİKAYETİNİ GERİ ÇEK' DİYEREK BASKI KURMAYA ÇALIŞTIĞI BELİRTİLDİ

Müşteki Ahmet P.'nin bunu kabul etmemesi üzerine bu kez kendisinden haftalık 10 bin lira kadar fiyatı düşürdüğü, ancak müştekinin kendilerinin polisin koruyacağını söyleyerek bu talebi reddettiğinin aktarıldığı iddianamede, Ufuk Bayraktar'ın ise bu kez ‘Sonra görüşeceğiz' diyerek diğer şüpheli ile birlikte mekandan ayrıldıkları, bu olayın ardından geçen süre zarfında mekana birkaç kez gelen şüphelilerin ardından 1 ay kadar görünmedikleri ancak en son 20 Ağustos 2025'de tekrardan geldiklerinde Ufuk Bayraktar'ın sinirli bir şekilde müştekinin yanına gelerek tekrardan kendisiyle konuşmak istediğini belirttiği kaydedildi.

Bayraktar'ın müştekinin kendisiyle konuşmak istememesi üzerine 'Seni burada barındırmayacağım görürsün' diyerek müştekiye saldırıp yumrukla vurduğu, müştekinin polis çağırmasıyla olay yerine polisler geldiğinde diğer şüpheli Volkan Akbaş'ın müştekinin yanına gelerek ‘Şikayetini geri çek ben hallederim konuyu' diyerek müşteki üzerinde baskı kurmaya çalıştığı belirtildi.

ŞİKAYETİNİ GERİ ÇEKTİ

Müşteki Ahmet P.'nin ek ifade vererek Ufuk Bayraktar'ı yanlış anlamış olabileceğini belirttiği ve şikayetinden vazgeçtiğinin kaydedildiği iddianamede, şüphelilerin eylem ve fikir birliği içinde müştekiye karşı birden fazla kişiyle birlikte iş yerinde yağmaya teşebbüs suçunu işledikleri hususunda yeterli şüpheye ulaşılarak haklarında kamu davası açılması yoluna gidildiği ifade edildi.

11'ER YIL 3'ER AYA KADAR HAPİS TALEBİ

Hazırlanan iddianamede şüpheliler Ufuk Bayraktar ve Volkan Akbaş'ın ‘iş yerinde birden fazla kişi ile birlikte yağmaya teşebbüs' suçundan 7 yıl 6 aydan 11 yıl 3 aya kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.