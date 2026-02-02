Özdemir Bayraktar belgeseli 7 Şubat'ta izleyiciyle buluşacak

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Baykar’ın NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, “Bu dünyadan bir AKINCI geçti. Bir hayalin, bir inancın ve bir yürüyüşün hikâyesi. Kurucumuz Özdemir Bayraktar anısına hazırlanan Özdemir Bayraktar Belgeseli 7 Şubat’ta yayında” ifadelerine yer verildi.

Baykar Yönetim Kurulu Başkanı ve Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar da belgeselin tanıtım videosunu NSosyal hesabından “Onurlu bir yaşamın izleri” notuyla paylaştı.

SANAYİ'DEN MİLLİ SİHA'LARA UZANAN BİR ÖMÜR

1949 yılında İstanbul’un Sarıyer ilçesine bağlı Garipçe köyünde dünyaya gelen Özdemir Bayraktar, Kabataş Erkek Lisesi’nin ardından 1972’de İstanbul Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü’nden mezun oldu. İçten yanmalı motorlar üzerine yüksek lisans çalışmaları yaptı.

Türkiye sanayisinde önemli yatırımlara teknik yönetici olarak katkı sunan Bayraktar; Burdur Traktör, İstanbul Segman ve Uzel gibi birçok fabrikanın kuruluş ve gelişim süreçlerinde görev aldı. İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi mezunu Canan Bayraktar ile evlenen Özdemir Bayraktar’ın bu evlilikten Haluk, Selçuk ve Ahmet adında üç çocuğu oldu.

BAYKAR VE MİLLİ SİHA'LARIN MİMARI

1984 yılında otomotiv sektöründe yerlileştirme hedefiyle Baykar Makina’nın kuruluşunda yer alan Özdemir Bayraktar, şirketin milli ve özgün insansız hava aracı teknolojilerine yönelmesinde belirleyici rol oynadı. Tasarımdan prototipe, üretimden yatırım planlamasına kadar tüm aşamalarda liderlik yaptı.

Türk Silahlı Kuvvetleri için geliştirilen ilk Bayraktar Mini İHA’nın AR-GE sürecinde, 2005-2009 yılları arasında Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde askerlerle birlikte yürütülen çalışmalara bizzat öncülük etti. Bayraktar TB2 ve Bayraktar AKINCI TİHA’nın özgün tasarımlarında da imzası bulunuyor.

KARABAĞ NİŞANI İLE ONURLANDIRILDI

Bayraktar TB2 SİHA’ların Karabağ’ın Ermenistan işgalinden kurtarılmasına sağladığı katkı nedeniyle Özdemir Bayraktar, 2021 yılında Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından Karabağ Nişanı’na layık görüldü.

18 Ekim 2021’de hayatını kaybeden Özdemir Bayraktar, son 20 yılını neredeyse tamamen iş yerinde geçirerek Türkiye’nin tam bağımsızlığı hedefi doğrultusunda Milli SİHA’lara adadı.