Terörsüz Türkiye Komisyonu, ortak rapor için beşinci kez toplanacak Terörsüz Türkiye kapsamında kurulan Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu rapor yazımı toplantısı Çarşamba günü saat 14'te yapılacak.

Toplantı, 51 üyeli komisyonun farklı partilerden gelen koordinatörleri tarafından yürütülecek.

Hazırlanacak raporun Şubat ayında kanun teklifi olarak TBMM'ye sunulması planlanıyor. Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin Meclis'te kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu çalışmalarını sürdürüyor. Komisyonda partilerin rapor hazırlama aşaması devam ederken önemli bir gelişme yaşandı. ORTAK RAPOR İÇİN BEŞİNCİ TOPLANTI ÇARŞAMBA GÜNÜ Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun koordinatör isimlerinin ortak rapor için 5'inci toplantıyı çarşamba günü saat 14:00'te gerçekleştireceği açıklandı. ŞUBAT AYINDA SUNULMASI BEKLENİYOR Rapor aşamasında süreci AK Parti'den Mustafa Şen, CHP'den Murat Emir, MHP'den Feti Yıldız, DEM Parti'den Cengiz Çiçek ve Yeni Yol'dan Bülent Kaya yürütüyor. Ortaya çıkacak raporun, şubat ayı içerisinde kanun teklifi haline getirilerek Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulması bekleniyor. KOMİSYONUN YAPISI Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, 5 Ağustos 2025 tarihinde TBMM çatısı altında PKK'nın silah bırakmasını takiben kuruldu. Komisyonda partiler TBMM'deki milletvekili sayılarına göre temsil edilirken başkan dahil olmak üzere toplam 51 üye bulunuyor. Komisyona TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş başkanlık ediyor.

