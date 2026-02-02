Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Berat Kandili mesajı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Ramazan ayının habercisi olarak bilinen Berat Kandili, şaban ayının 15. gecesinde tüm İslam alemi tarafından idrak ediliyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Berat Kandili dolayısıyla sosyal medya hesabından bir mesaj yayınladı.

"GECEMİZ MÜBAREK OLSUN"

Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: