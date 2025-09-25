Özel sağlık sigortalarında yeni dönem: Kurallar değişiyor!

Türkiye’de sağlık alanında vatandaşları doğrudan ilgilendiren yeni bir dönem başlıyor.

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK), milyonlarca kişiyi yakından ilgilendiren önemli bir dönüşümü hayata geçirmek üzere harekete geçti.

Hürriyet’te yer alan habere göre, birkaç gün içinde Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmesi beklenen düzenlemeler, hem bireysel özel sağlık sigortalarını hem de tamamlayıcı sağlık sigortalarını kapsayacak.

Bu değişiklikler yalnızca yeni poliçeler için değil, hâlihazırda sigortalı olan vatandaşların da hayatını doğrudan etkileyecek.

O ŞART GEREKLİ OLACAK

Söz konusu düzenlemeyle birlikte ömür boyu yenileme garantisi için kritik bir yaş sınırı getiriliyor. Artık bu güvenceyi elde etmek isteyenlerin 60 yaşına kadar poliçe yenileme hakkını koruması gerekiyor.

Yani, garantiye hak kazanmak için en geç 57 yaşında poliçe yaptırmak şart; çünkü 3 yıllık kesintisiz yenileme bekleme süresi sonunda 60 yaşında olmak gerekiyor. Bu, yaşlı bireylerin uzun vadeli koruma altında kalmasını sağlayacak bir adım olarak öne çıkıyor.

KURALLAR DEĞİŞİYOR

Yeni kurallara göre, sigortalıların ömür boyu yenileme garantisi alabilmesi için hasar/prim oranının 3 yıl boyunca yüzde 80’in altında kalması şartı getirildi. Bu garanti bir kez kazanıldığında, şirketler artık sigortalının yaşına ya da sonradan ortaya çıkan hastalıklarına bağlı ek prim talep edemeyecek, kapsam daraltamayacak.

Ayrıca, poliçe geçişlerinde önemli kolaylıklar sağlanarak bekleme süreleri kısaltılacak ve başka bir şirkete geçiş yapan sigortalılar kazanılmış haklarını kaybetmeyecek.

Yenilikler yalnızca bireysel poliçeler için değil, tamamlayıcı sağlık sigortaları için de geçerli olacak. Özellikle grup sigortasından ayrılan çalışanlar ve emekliler, bireysel poliçelere geçerken artık hak kaybı yaşamayacak.

Uzmanlara göre bu adımlar, kısa vadede sektörde bazı dengeleri değiştirse de uzun vadede rekabeti artırarak primlerin düşmesine ve daha şeffaf bir sigorta sisteminin oluşmasına katkı sağlayacak.

KAYNAK: HÜRRİYET