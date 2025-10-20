Abone ol: Google News

Özgür Çelik yeniden CHP İstanbul İl Başkanı seçildi

CHP 39. Olağan İstanbul İl Kongresi'nde seçime tek aday olarak giren Özgür Çelik, 536 oyla yeniden il başkanlığına seçildi.

Yayınlama Tarihi: 20.10.2025 02:12
  • Özgür Çelik, CHP İstanbul İl Başkanı olarak tekrar seçildi.
  • Seçim, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Hidayet Türkoğlu Spor Kompleksi'nde yapıldı ve Çelik 536 oy aldı.
  • Çelik, bu kongrenin yeni bir başlangıç olduğunu belirtti.

Bayrampaşa'daki İstanbul Büyükşehir Belediyesi Hidayet Türkoğlu Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilen Cumhuriyet Halk Partisi 39. Olağan İstanbul İl Kongresi'nde Divan Başkanlığı'nı CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın yaptı.

İl yönetimi ve kurultay delegeleri listesi yaklaşık 6 saatlik görüşmenin ardından belirlendikten sonra delegeler hazırlanan alanda oylarını kullandı.

Toplam 655 delegenin bulunduğu seçimde 565 oy kullanıldı.

ÖZGÜR ÇELİK YENİDEN SEÇİLDİ

Seçime tek aday olarak katılan Özgür Çelik, geçerli oyların 536'sını alarak il başkanlığına seçildi.

Çelik, "Katılan, emek veren herkese teşekkür ederim. İl kongremiz bir sonuç değil, yepyeni bir başlangıçtır. Sizlere yeni bir başlangıç vadediyoruz" diye konuştu.

