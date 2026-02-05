Özgür Özel Adıyaman'da beklediği ilgiyi göremedi

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Asrın felaketi olan 6 Şubat depremleri üzerinden tam 3 yıl geçti...

Siyasi partiler de yıl dönümü anmaları nedeniyle programlarını deprem bölgesindeki illere göre ayarladı...

6 Şubat depremleri dolayısıyla deprem bölgesini gezen CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in de bugünkü durağı son yerel seçimlerde kazandığı Adıyaman oldu.

Adıyaman'da deprem şehitliği ziyareti ve deprem anıtı temel atma töreni sonrası vatandaşlarla bir araya gelen Özel, burada bir miting de gerçekleşitirdi

KATILIM OLMADI

CHP Adıyaman İl Başkanlığı önünde halka hitap eden CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in programına az sayıda kişi katılması dikkatlerden kaçmadı.



Vatandaşların ilgi göstermediği miting havadan da görüntülendi.

İşte o görüntüler;