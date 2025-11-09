Özgür Özel, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile telefonda görüştü

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'i telefonla arayarak bir görüşme gerçekleştirdi.

Partiden yapılan yazılı açıklamaya göre; CHP lideri Özel görüşmede, kardeş ülke Azerbaycan’ın Zafer Günü'nün 5'inci yıl dönümünü kutladı, şehitlere rahmet diledi.

İKİ ÜLKENİN TARİHİ BAĞLARINA VURGU

Genel Başkan Özel, iki ülkenin tarihi bağlara sahip olduğunu belirterek, Azerbaycan’ın sevincini de üzüntüsünü de derinden hissettiklerini vurguladı.

Özel ve Aliyev, CHP ile Azerbaycan arasındaki ilişkilerinin güçlendirilmesi konusunda da mutabık kaldı.

ALİYEV, MEMNUNİYETİNİ DİLE GETİRDİ

CHP lideri Özel, ayrıca, daha önce Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde bir araya geldiği Azerbaycan Zafer Şehit Evlatları Grubunun durumunu sordu.

Cumhurbaşkanı Aliyev de bu ilgiden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, onların iki ülkenin de çocukları olduğunu iletti.

Cumhurbaşkanı Aliyev, CHP lideri Özel ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin Azerbaycan'a ilgisinden memnuniyet duyduğunu ifade etti.