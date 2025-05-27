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Haber Merkezi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Halk TV'de Sinem Fıstıkoğlu, Fikret Bila, İsmail Saymaz ve Kürşad Oğuz'un sorularını yanıtladığı bir canlı yayına konuk oldu.

Gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Özel, ekonomi yönetimini eleştirdi.

Otoyol ücretlerinden de şikayet eden Özel, iktidara geldiklerinde otoyol gişelerini balyozla yıktıkları günü hayat ettiğini söyledi.

"BALYOZLA GİŞELERİ YIKACAĞIMIZ GÜNÜ HAYAL EDİYORUM"

Özel, şöyle konuştu:

"Bu hasta garantisi, yolcu garantisi olan işlerin tamamını bitireceğiz. Ya Türk parasına çevrilecek ödenecek ya da zaten ödendiyse bunlar kamulaştırılacak.

Ben günün birinde elimizde bir balyozla gişeleri kırdığımız günü hayal ediyorum. Yahu böyle şey mi olur?

"ALMAN'A HANGİ YOL PARALI"

Almanya’da hangi otoyol Alman’a paralı yahu? Otoban Almanya’dan transit geçer kamyonculara bilmem ne kadar paralı…

Ulaşım hakkı bu devirde bu kadar fahiş fiyattan olabilir mi yani? Bunların hepsini bitireceğiz de önce bir iktidara gelip de rahata ermek lazım."

CHP'nin yakma-yıkma temalı çıkışlarını tekrarlayan Özel'in bu sözleri tepkilere neden oldu.