Özgür Özel: CHP, inanç ve yaşam özgürlüğünün teminatıdır

CHP Genel Başkanı Özgür Özel programlarını sürdürüyor...

Özgür Özel, Elmadağ Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen toplu açılış ve temel atma töreninde önemli açıklamalarda bulundu.

AÇILIŞ TÖRENİNE KATILDI

Özel, törende 9 eserin açılışının yapıldığını ve 3 hizmetin temelinin atıldığını belirterek, bu projelerin gerçek belediyecilik anlayışına uygun olduğunu ifade etti.

Açılan kreşle birlikte Türkiyedeki kreş sayısının 781'e ulaştığını ve öğrenci yurdu hedeflerine de yaklaşıldığını dile getirdi.

Ayrıca, kent lokantası sayısının 153'e çıktığını ve Cumhur İttifakından devralınan belediyelerde sosyal yardımların 4-5 kat artırıldığını aktardı.

CHP'YE YAPILAN OPERASYONLARA TEPKİ GÖSTERDİ

Konuşmasında, CHP'ye yönelik büyük haksızlıklar yapıldığını savunan Özel, geçmişte seçimler öncesinde partisine yönelik vatanı böldürecekleri veya ezanı dindirecekleri gibi iftiralara maruz kaldıklarını söyledi.

Son günlerde ise casusluk ve ajanlık gibi iddialarla karşılaştıklarını belirten Özel, CHP'nin tarihsel köklerine vurgu yaparak, partisinden ne ajan çıkacağını ne de bu milletin aleyhine bir şey yapacak kimsenin bulunacağını söyledi.

"CHP, İNANÇ VE YAŞAM ÖZGÜRLÜĞÜNÜN TEMİNATIDIR"

Özel, CHP'nin bu ülkenin varlığının, birliğinin, bütünlüğünün, inanç özgürlüğünün, herkesin istediği gibi yaşamasının, giyinmesinin, ibadet etmesinin ve eğlenmesinin teminatı olduğunu söyledi.

"CHP'YE HER KARAYI ÇALDILAR, OLMADI TUTMADI"

Özgür Özel açıklamalarında şunları söyledi:

Partimize, Cumhuriyet Halk Partisi'ne, Cumhur İttifakı dışında kim varsa herkese büyük haksızlıklar yapıldı. Sanki bu ülkeye hizmeti bir tek onlar yaparmış, sanki bu ülkeyi onlar severmiş, onlar olmadan olmazmış gibi... Yakasındaki altı okun her birini gururla taşıyan, CHP'nin bütün değerlerine sıkı sıkıya bağlı olanlar gibi, partinin genel başkanı olarak şunu açıkça ifade etmeliyim ki, Geçen seçim bir ara 'Bunlara oy vermeyin, vatanı böldürecekler, ezanı dindirecekler, bayrağı indirecekler' gibi iftiralarla uğraştık. Son günlerde bu konularda onlar neler yapıyor, hep birlikte görüyoruz ama şimdi de CHP'ye her karayı çaldılar, olmadı, tutmadı.

"CHP'DEN AJAN ÇIKMAZ"

Şimdi yok casusluk, yok ajanlık gibi şeyler söylemeye çalışıyorlar. Buradan partinin genel başkanı olarak, Elmadağ'ın güzel insanlarının gözüne bakarak şunu söylemek isterim ki, 1 Mart tezkeresinde Amerikan postalı buraya gelirken buna karşı çıkan rahmetli Baykal'ın partisinden, Kıbrıs fatihi, yedi cihan karşısındayken her şeyi göze alıp yavru vatanı kurtaran, milliyetçiliği Afyon'un haşhaş tarlalarına, Ege'nin mavi sularına yazan Karaoğlan'ın partisinden, Sevr'i yırtıp atan, yerine Lozan'ı yapan, Türkiye'nin tapu senedini bütün dünyaya kabul ettiren Garp Cephesi Kumandanı İsmet Paşa'nın partisinden, birileri düşman işgal ordularına kırmızı halılar sererken, yabancı donanmanın arasından Kartal İstimbotu'yla geçerken yanındaki yaverine 'Geldikleri gibi gidecekler' hepsini defeden Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün partisinden ne ajan çıkar, ne bu milletin aleyhine bir şey yapacak kimse çıkar.

"CHP İKTİDARINDA YASAKSIZ TÜRKİYE, VİZESİZ AVRUPA SÖZÜ VERİYORUZ"