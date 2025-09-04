Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan için yine çirkin ifadeler kullandı

Ankara'da kulisler hareketli, siyaset gündemi yoğun.

CHP'nin içinde kaynayan kazan fokurduyor.

Bir yanda CHP'li belediyelere yönelik yolsuzluk soruşturmaları bir yanda şaibeli kongre ve kurultay davaları...

Son olarak CHP'nin şaibeli İstanbul kongresi, mahkeme kararıyla iptal edildi.

Gürsel Tekin'in kayyum olarak atanması kararı, tüm CHP'liler gibi Genel Başkan Özgür Özel'in de dengesini bozdu.

NOW TV'de İlker Karagöz'ün sunduğu Çalar Saat programına konuk olan Özel'in, yaşananlar hakkında konuşurken adeta nabzı tavan yaptı.

"SANA NE LA"

Ağzını bozan Özel, çirkin ifadelerle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı eleştirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın şaibeli kurultay süreci üzerinden kendilerine yüklenmesine tepki gösteren Özel, “Tayyip Erdoğan 3 ayda bir ‘Ey Özgür Özel, şaibeli kurultaya bir şey söyle’ diyordu. Sana ne la, sana ne, sana ne?” ifadelerini kullandı.

AYNI ÇİRKİN İFADELERİ KULLANMIŞTI

Özel'in bu sözleri tepki toplarken akıllara kısa süre önce yine aynı çirkin ifadeleri kullanması geldi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun AK Parti'ye geçişi konusunda yaptığı açıklamalarda da benzer bir ifade kullanmıştı.

AK Parti'nin Aydın'da yerel seçimleri kaybettiğini hatırlatan Özel, "Erdoğan kelime oyunu yapıyor. Lan sen tekme tokat kovuldun 31 Mart'ta." demişti.