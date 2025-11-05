Özgür Özel: Dilek İmamoğlu'nun diplomatik pasaportu iptal edildi

Özgür Özel, Ankara'da Bülent Ecevit'i anma törenine katıldı.

Tören sonrası gazetecilerin sorularını yanıtlayan Özel, Dilek İmamoğlu'nun diplomatik pasaportunun iptal edildiğini söyledi.

Bugün adliyeye ifade vermeye giden Ekrem İmamoğlu'nun oğlu Selim İmamoğlu hakkında da konuşan Özel, para akışına ilişkin ise yurt dışından iş kurmak için ailesinden istediği bir para olduğunu belirtti.

Özel, konuşmasını şöyle sürdürdü;

"DİLEK HANIM'IN DİPLOMATİK PASAPORTU İPTAL OLDU"

İlk kez benden duyacağınız bir şeyi söyleyeyim. Dilek Hanım yurt dışına çıkacaktı, Ekrem Bey'e verilmiş bir ödülü almak üzere.



Dediler ki Dilek Hanım'a yurt dışına çıkmaya niyet ettiğinde, bir haber yolladılar, 'Pasaportu iptal olur.'



Dilek Hanım'ın ve çocukların, Büyükşehir Belediye Başkanlarına bu Meclis'in çıkardığı kanunla verdiği diplomatik pasaport var. Onu iptal etmişler.

"NORMAL DÜZ BİR PASAPORT ALACAKSINIZ DEMİŞLER"