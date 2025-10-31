Özgür Özel, Diyanet İşleri Başkanı Safi Arpaguş'u ziyaret edecek

- Özgür Özel, Diyanet İşleri Başkanı Safi Arpaguş'u "Hayırlı olsun" dileklerini iletmek için ziyaret edecek.
- Cuma namazı sonrası, Diyanet'in Cumhuriyet Bayramı paylaşımını önemli bulduğunu belirtti.
- Özel, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın kutlama paylaşımının kıymetli olduğunu vurguladı.
Cuma namazı sonrası gündeme dair açıklamalar yapan Özgür Özel, Diyanet'in Cumhuriyet Bayramı'nı kutladığı paylaşım hakkında konuştu.
Paylaşımın önemli olduğunu söyleyen Özel, konuşmasında Diyanet İşleri Başkanı Safi Arpaguş'a bir ziyaret gerçekleştireceğini de söyledi.
"HAYIRLI OLSUNA GİDECEĞİM"
Özel, “Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yapmış olduğu Cumhuriyet Bayramı paylaşımı kıymetlidir. Ben Diyanet İşleri Başkanlığı'na hayırlı olsun ziyaretine gideceğim” dedi.
Özel şöyle devam etti:
"CUMHURİYET DEĞERLERİYLE ÇELİŞEN HUTBELER"
Bundan önce Cumhuriyetin değerleriyle çelişen hutbeler okunuyordu. Bizim meselemiz bir yanlış olsun da kavga edelim değil, bizim meselemiz herkes işini doğru yazsın hizmet yarışında olalım.