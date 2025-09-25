Özgür Özel: Ekrem Bey olmazsa adayı yine millet belirler

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Tele1 kanalında katıldığı programda gündeme dair açıklamalarda bulundu.

Özgür Özel burada Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik konser soruşturmasına ilişkin de konuştu.

CHP'NİN CUMHURBAŞKANI ADAYI KİM OLACAK?

Özel, tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu'nun CHP'nin cumhurbaşkanı adayı olmaması durumda yaşanacak senaryolara ilişkin de değerlendirme yaptı.

Kendisine sıkça sorulan 'İmamoğlu'nun olmaması durumunda kimin aday olacağı' sorusu yöneltilen Özel, "Son kararı millet verecek." dedi.

"O DURUMDA YENİ BİR ADAYIMIZ OLUR"

"Ekrem Bey'in adaylığı mümkün olmayacak bir güne gelirsek adayı yine ben belirlemeyeceğim." ifadelerini kullanan Özel, açıklamasında ayrıca şu sözleri kullandı:

Ekrem İmamoğlu'nun bu sürecinde Mansur Bey başta olmak üzere CHP'lilerin tamamı 'Ekrem Bey bu haldeyken biz var gücümüzle onun yanındayız, önce adalet sağlanacak' dedik bu yolda yürüyoruz.



Günü gelir seçimler yaklaşır adaylığına hukuki bir engel çıkarsa, diplomayı geri alamadık diyelim, mücadele ediyoruz. Ya da istinafta bir ceza onaylandı yasak geldi. O zaman Ekrem Bey'in de benim de partinin de yeni bir adayı olur. Hep beraber arkasına geçeriz, bu seçimi yine kazanırız.

"EKREM BEY OLMAZSA SON KARARI YİNE MİLLET VERİR"