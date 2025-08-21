Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu'nun "Terörsüz Türkiye" ifadelerini değerlendirdi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Silivri Cezaevi'nde ziyaretler gerçekleştirdi...

Silivri'deki ziyaretleri sonrası Özgür Özel, "Biz her gün daha da kalabalıklaşıyoruz, onların dizi titriyor. Erdoğan yalnızlaşıyor. AK Toroslar çetesinin çileli günleri başladı." ifadesinde bulundu.

Açıklamalarının devamında Özel, İmamoğlu'nun "Tutuklanmam terörsüz Türkiye sürecine en büyük kumpas" ifadelerini de değerlendirdi.

"TÜRKİYE'DE BİR TERÖRSÜZ TÜRKİYE SÜRECİ YAŞANACAK"

İmamoğlu'nun "Tutuklanmam terörsüz Türkiye sürecine en büyük kumpas" ifadelerini değerlendiren Özel, "Aynı kanaati paylaşıyorum. Bu konuda çok net bir şey var; Türkiye'de bir terörsüz Türkiye süreci yaşanacak, örgüt silah bırakacak ve yasal düzenlemeler yapılacak. Bu sırada İmamoğlu o davadan tutuklu değil ama o davadan tutuklu arkadaşları ziyaret ettim. Kimi geçmişte DEM kökenli veya bunları Belediye Meclisi'ne yazmışız da bu şekilde Kürtlerden oy almaya kalkmışız... Açık açık dedik. Kent uzlaşısı dedik." dedi.

"GÜYA BİZ 30 GÜN İÇİNDE İNSAN İÇİNE ÇIKAMAYACAKTIK"

Özel'in açıklamalarından satır başları şöyle:

3 Eylül günü serbest kalacak genç arkadaşlarımız. AK toros çetesinin çileli günleri başladı. Hadi o iftiranamelerden iddianame yazın da görelim bakalım. Güya biz 30 gün içinde insan içine çıkamayacaktık.



Aparat avukat Mehmet ev hapsinde. Bir Mehmet'i baroya sormadan tutuklama bir tarafta izin alınıp ev hapsi verilen Mehmet veya Mücahit... Alsana o Mehmet'i içeri.



Devlet Bey de istiyor, hadi o iftiranamelerden bir iddianame yazın. Bir Mehmet'e tutuklama, bir Mücahit'e işlem başlatma neden?

"HSK'YA VERDİKLERİMİZİ VERDİK"

Ev hapsinde tuttukları İstanbul'da restoranlarda fink atıyor. Bu iş bu vakitten sonra çok zorlar sizi. HSK'ya verdiklerimizi verdik. Bakalım AK Toroslar çetesini dağıtmaya ne zaman cesaret edecekler? Bu devlet sizi dağıtmazsa hesabı hep beraber verirsiniz. AK toroslara meydan okuyoruz. Yiğitseniz yazın iddianameyi. Yazamıyorsunuz. O kadar çok yalana, kirli ilişkilere bulaştınız ki... AK Toroslar çetesi odalarınızda tutuklusunuz.

ÖZLEM ÇERÇİOĞLU AÇIKLAMASI