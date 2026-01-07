Özgür Özel: Emekliye zam yapılana kadar 7/24 eylem yapacağız

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

CHP'nin Millet İradesine Sahip Çıkıyor mitinginin 2026 yılındaki ilk İstanbul durağı Beykoz oldu.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, burada açıklamalarda bulundu.

Yeni yılla beraber açıklanan asgari ücret ve emekli maaşı zamları hakkında konuşan Özel, hükümete eleştirilerde bulundu.

"HAKKIMIZI SÖKE SÖKE ALACAĞIZ"

Açıklanan emeklilik maaşının yetersiz olduğunu söyleyen Özel, "Bu maaş, maaş değildir. Emekliye verdiğiniz maaşa maaş denmez, harçlık denir. Emekliler için nöbete geçeceğiz.

O kaçaklar gelene kadar, emekliye zammı verene kadar mücadele edeceğiz. Siz bu mücadeleyi verirseniz, vekilleriniz de orada olacak, hakkımızı söke söke alacağız." dedi.

"EMEKLİYE ZAM GELENE KADAR MECLİS'TE NÖBETE TUTACAĞIZ"

Partisinin emekli maaşları konusunda eyleme gideceğini belirten Özel, "CHP Grubu yarın akşam meclis kapanana kadar mücadeleyi terk etmeyecek.

Eğer durmazlarsa 7 gün 24 saat nöbete geçeceğiz. O kaçaklar emekliye zammı verene kadar mücadele edeceğiz." ifadelerini kullandı.

"SEYYANEN ZAM İÇİN ÇALIŞACAĞIZ"

Emeklilere seyyanen zam yapılmasının gerektiğini vurgulayan Özel, "İşte siz çağırılınca gelirseniz, gerçek sorunlar için bu meydanlarda olursanız vekilleriniz de orada olacak. Hep birlikte bitireceğiz, bir devri kapatıp yeni bir devir açacağız.

Bakan evlatlarının devri bitecek, vatan evlatlarının devri başlayacak. Bu 19 bin liralık maaşlara seyyanen zam yapılması için mücadele edeceğiz." şeklinde konuştu.