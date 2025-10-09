Özgür Özel, Espressolab'i boykot listesinden çıkardı

CHP Lideri Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu yolsuzluktan tutuklandıktan sonra bazı milli markaları boykot etmeye başladı.

Mitinglerinde milli markaları hedef gösteren Özel, dün İstanbul Şişli'de yaptığı konuşmada boykot listesinde bazı değişikliklere gidildiğini duyurdu.

BOYKOT LİSTESİNDEN ÇIKMA ŞARTI: FONA PARA

Özgür Özel'in boykot listesinden çıkardığı marka, Espressolab oldu.

Özel dün yaptığı açıklamada, Espressolab'in 19 Mart fonuna para aktaracağını söyledi.

Kurumsal olarak boykot listesinden çıkardıklarını söyleyen Özel, şöyle konuştu;

"CİROLARI DÜŞMÜŞ"

"Espressolab bize geldi. Gençlere yönlendirdik. Gençlik kollarımızı da yönlendirdik. Ciroları onda 1'e düşmüş.

"KÂRLARI 19 MART İÇİN OLUŞTURULAN FONA AKTARILACAK"

Onlar şöyle bir öneriyle geldiler, hangi kampüsteysek, 19 Mart darbesinde zarar gören öğrencilere, işinden atılan hapis yatanların çocuklara burs olarak oluşturulan fona bütün üniversite kampüslerinin kârını olduğu gibi aktarıyoruz dediler.

Biz kurumsal olarak boykot listesinden çıkardık, takdir gençlerindir."