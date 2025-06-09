Haber Merkezi

Ferdi Zeyrek'in ani kaybı, Manisa'yı yasa boğdu..

Evinin havuzundaki elektrik arızasına bakarken akıma kapılan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, 3 günlük yaşam mücadelesini kaybetti..

Zeyrek'in vefatı sonrası hastane önünde bekleyen Manisalılara hitap eden CHP Genel Başkanı Özgür Özel, duygusal bir konuşma yaptı.

CENAZE PROGRAMINI AÇIKLADI

Cenaze programına ilişkin detayları paylaşan Özel'in gözyaşlarını tutamadığı görüldü.

"HEPİMİZ ÇOK ÜZGÜNÜZ"

Manisalılardan helallik de isteyen Özel, şu ifadeleri kullandı:

Aklımın yarısını, kalbimin yarısını kaybettim...

Birlikte hayal kurduğum yol arkadaşımızı, çocukluk gençlik arkadaşımızı Manisa'nın yetiştirdiği en müstesna kişiliği kaybetti..



Hepimiz çok üzgünüz.



Hiç hak etmediği bir sonla karşı karşıyayız.

"YARIN BELEDİYE ÖNÜNDE TÖREN YAPACAĞIZ"

Biz burada bu akşam bir taziye almayacağız. Yarın saat 11.00'de Manisa Büyükşehir Belediyesi önünde tören yapacağız.



Daha sonra Hatuniye Cami'nde öğle namazı bitecek, Ferdi başkanımızın cenaze namazını, bir tek onun doldurabildiği Cumhuriyet Meydanı'nda saf tutarak, valiliğin arkasında cenaze namazını kılacağız.



Ardından hep birlikte yürüyerek, Birinci Mezarlık'ta başkanımızı defnedeceğiz

GÖZYAŞLARIYLA HELALLİK İSTEDİ

Özgür Özel, ayrıca Zeyrek için hastane önünde gözyaşları içinde helallik istedi: