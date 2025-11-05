Özgür Özel hakkında soruşturma başlatıldı

- Özgür Özel hakkında, Ümraniye mitinginde yaptığı konuşmadaki ifadeler nedeniyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.
- Konuşmasında Başsavcı Akın Gürlek’i ve dolaylı olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef aldı.
- Özel'in, "Bundan sonra etrafındakilere talimat verdiğinde bizimle uğraşan itine köpeğine sahip çık." sözleri soruşturmanın gerekçesi oldu.
CHP'n,n "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitinglerinin bu haftaki adresi İstanbul'un Ümraniye ilçesi oldu.
Mitingde konuşan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, burada yaptığı yaptığı açıklamada Başsavcı Akın Gürlek’i hedef aldı.
"İTİNE KÖPEĞİNE SAHİP ÇIK"
Özel, yaptığı konuşmada dolaylı yoldan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alarak, "Bundan sonra etrafındakilere talimat verdiğinde bizimle uğraşan itine köpeğine sahip çık." ifadelerini kullandı.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Özgür Özel hakkında mitingnde yaptığı konuşmadaki ifadeleri nedeniyle soruşturma başlattı.
"CUMHURBAŞKANINA HAKARET VE KAMU GÖREVLİSİNE HAKARETTEN DOLAYI"
Başsavcılıktan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür ÖZEL hakkında bugün ilimiz Ümraniye ilçesinde düzenlenen partisinin mitinginde yapmış olduğu konuşmasının bir bölümünde "İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütüne" yönelik soruşturmaları yürüten yargı mensuplarımızı hedef alarak Sayın Cumhurbaşkanımıza hitapla “Bundan sonra, etrafındakine, talimat verdiğine, bizimle uğraşan itine, köpeğine sahip çık” şeklinde sarf ettiği sözler nedeniyle Cumhurbaşkanına Hakaret ve Kamu Görevlisine Görevinden Dolayı Hakaret suçlarından re'sen soruşturma başlatılmıştır.
Cumhuriyet Başsavcılığımızca yürütülen soruşturmalar kararlılık ve titizlilikle devam edecektir. Kamuoyunun bilgisine duyurulur.