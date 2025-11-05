Özgür Özel hakkında soruşturma başlatıldı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

CHP'n,n "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitinglerinin bu haftaki adresi İstanbul'un Ümraniye ilçesi oldu.

Mitingde konuşan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, burada yaptığı yaptığı açıklamada Başsavcı Akın Gürlek’i hedef aldı.

"İTİNE KÖPEĞİNE SAHİP ÇIK"

Özel, yaptığı konuşmada dolaylı yoldan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alarak, "Bundan sonra etrafındakilere talimat verdiğinde bizimle uğraşan itine köpeğine sahip çık." ifadelerini kullandı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Özgür Özel hakkında mitingnde yaptığı konuşmadaki ifadeleri nedeniyle soruşturma başlattı.

"CUMHURBAŞKANINA HAKARET VE KAMU GÖREVLİSİNE HAKARETTEN DOLAYI"

Başsavcılıktan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: