CHP Genel Başkanı Özgür Özel, yolsuzluktan tutuklanan Ekrem İmamoğlu için yaptığı mitinglerden arta kalan zamanda dış basına röportaj veriyor ya da bazı büyükelçilerle bir araya geliyor.

Özel bu kez röportaj vermedi ancak büyükelçilerle akşam yemeğinde buluştu.

İSKANDİNAV VE BALTIK ÜLKELERİNİN ELÇİLERİYLE

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İskandinav ve Baltık ülkelerinin büyükelçileriyle yemekte bir araya geldi.

"ONUR KONUĞU"

Partiden yapılan açıklamada, Özel'in, Norveç'in Ankara Büyükelçisi Andreas Gaarder'in ev sahipliğinde İskandinav ve Baltık ülkelerinin büyükelçileriyle düzenlenen akşam yemeğine onur konuğu olarak katıldığı belirtildi.