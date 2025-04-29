Özgür Özel, İtalyan basınına konuştu: Avrupa'dan net tavır istedi

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Türkiye, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ndeki yolsuzluk olayını konuşuyor...

Ekrem İmamoğlu, yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanarak cezaevine gönderildi.

ŞİKAYET İÇİN SIRAYA GİRDİLER

İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından izinsiz sokak gösterileri organize eden CHP, Türkiye'yi dünyaya şikayet için sıraya girdi.

İngiltere, Almanya, Fransa ve ABD başta olmak üzere pek çok ülke basınına konuşan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bu kez İtalya basınına konuştu.

ERDOĞAN'IN İTALYA'DA OLDUĞU GÜN TÜRKİYE'Yİ ŞİKAYET ETTİ

Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da katılacağı Roma’daki Türkiye-İtalya hükümetlerarası zirvesi öncesinde, İtalyan gazetesi Corriere della Sera'ya verdiği röportajda, Türkiye’deki demokrasi tartışmalarına dikkat çekti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın zirvede Türkiye'de demokrasinin işlediğini söyleyeceğini iddia eden Özel, "Eğer Erdoğan, İtalyan halkını Türkiye’de gerici bir dönüş yaşanmadığına ikna edebilirse, o zaman Pisa Kulesi'nin dik olduğunu da kimse yalanlamadan kabul edebilir. Gerçek şudur ki, Pisa Kulesi eğiktir; tıpkı Türkiye’de bir darbe girişiminin yaşandığı gibi." ifadelerini kullandı.

AVRUPA'DAN DESTEK İSTEDİ

İtalya’nın köklü demokrasi kültürüne sahip bir ülke olduğunu vurgulayan Özel, "Eğer bugün Roma Belediye Başkanı siyasi saiklerle hapse atılsa, biz onu desteklerdik. İtalyanların da demokrasiyi savunmak için aynı tavrı göstermelerini bekleriz." dedi.

"AVRUPA'NIN SESSİZLİĞİ DEĞERLERİYLE ÇELİŞİYOR"

İtalyan gazetecinin, Avrupa’dan güçlü bir tepki gelmemesine yönelik sorusuna Özel, "Avrupa’nın Türkiye’deki gelişmeler karşısında net bir tavır almaması, kendi temel değerleriyle çelişiyor. Özellikle İtalya gibi ülkelerin, Türkiye’deki serbest seçim hakkına yönelik tehditler karşısında sessiz kalmaması gerekiyor." yanıtını verdi.

"TÜRKİYE YOL AYRIMINDA"

Son olarak geleceğe dair iyimser olup olmadığı sorulan Özel, "Türkiye bugün demokrasi ve otoriterlik arasında bir seçim yapmak zorunda. Ben iyimserim; çünkü sokaklar, meydanlar, milyonlarca insan bizimle mücadele etmeye karar verdi. İmamoğlu ne zaman Erdoğan’a meydan okuduysa hep kazandı." dedi.