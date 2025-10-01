Özgür Özel: KAAN'ın sonuna kadar arkasındayız

Özgür Özel'den KAAN paylaşımı...

Son dönemde KAAN'la ilgili sosyal mecralarda yer alan iddialara ilişkin Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, net bir cevap vermişti.

Haluk Görgün, Milli Muharip Uçak KAAN ve yerli motor geliştirme çalışmalarının planlandığı gibi ilerlediğini, KAAN'ın geleceğinin hiçbir şekilde tek bir ülkenin motoruna bağlı olmadığını belirtti.

Haluk Görgün'ün açıklamasının akabinde CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den de bir paylaşım geldi.

Özel, geçtiğimiz aylarda yaptığı TUSAŞ ziyaretinden bir kareyi yayınladı.

KAAN'A SAHİP ÇIKTI

KAAN'ın önünde çektirdiği kareyi paylaşan Özel, kısa da bir not düştü ve KAAN'ın arkasında olduklarını söyleyerek şöyle dedi:

"TÜRK MÜHDENSİLERİNE GÜVENİMİZ TAM"

"1973’de başlayan büyük yolculuk engeller ve zorluklarla dolu ama kritik hedefe ulaşmada Türk mühendisine ve işçisine güvenimiz tam.

"MİLLİ GURURUMUZ KAAN"

KAAN’ımız gücünü dışarıdan değil, milletimizden almaktadır.

Milli gururumuz KAAN fotoğrafta bizim arkamızda, biz de sonuna kadar KAAN’ın arkasındayız!"