Özgür Özel, Manifest'e sahip çıktı: Giyime kuşama karışıyorlar

Türkiye gündemini karıştıran konser...

Manifest, 6 Eylül’de İstanbul’da verdiği konserin ardından hedef gösterilmiş, üyeleri hakkında ‘hayasızca hareketler’ ve ‘teşhircilik’ suçlamalarıyla soruşturma başlatılmıştı.

Başsavcılığın açıklamasında, üyelerin hareketlerinin ‘edep törelerine saldırı niteliği taşıdığı’ ifade edildi.

ADLİ KONTROL VE YURT DIŞI YASAĞI

9 Eylül’de Basın Suçları Soruşturma Bürosu’nda ifade veren Manifest üyeleri, adli kontrol ve yurt dışı yasağı ile serbest bırakılmıştı.

ÖZEL KONUŞTU

Geniş kesimlerden tepki gelen konser sonrası CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Sözcü TV yayınında olay olan konserle ilgili konuştu.

DESTEK VERDİ

Özgür Özel açıklamasında, haklarında soruşturma başlatılan ve konserleri iptal edilen Manifest grubuna destek verdi.

Yaşananlara tepki gösteren Özel, "Ben üniversitede başörtüsüne karışılan arkadaşlarımla eylem yaptım, başörtüsü yasağına karşı durmuş biriyim. Onlar bu hafta Manifest grubunu giyiminden içeri aldılar, gencecik kızlar korkudan uzun kollu falan giyindiler. Giyime kuşama karışıyorlar." ifadelerini kullandı.

TÜRKİYE TURNESİ İPTAL EDİLDİ

Son olarak ‘Hayasızca hareketler’ ve ‘teşhircilik’ suçlamalarıyla soruşturma başlatılan müzik grubu Manifest, Türkiye turnesinin iptal edildiğini duyurdu.

Gruptan yapılan açıklamada, "Gerçekleşmesi planlanan Manifest Türkiye Turnesi iptal edilmiştir. İadelerinizi bilet satış kanallarından alabilirsiniz." denildi.