CHP'de gündem Ekrem İmamoğlu'nun tutukluluğu...

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Silivri Cezaevi'nde CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nu ziyaret etti.

SERT TEPKİ GÖSTERDİ

Görüşme sonrası Silivri'deki cezaevi önünde açıklamalarda bulunan Özgür Özel, soruşturma ve tutuklamalara tepki gösterdi.

"HESAP SORMAZSAM NAMERDİM"

Söz konusu soruşturma ve tutuklamaları 'kumpas' olarak nitelendiren Özel, "Hesap sormazsam namerdim" dedi.

Özgür Özel, "Bize bu ettikleriniz evlatlarınızdan çıkmasın diyorum. Bu yaşadığımızı kimsenin evladı yaşamasın. Ama bunu bize yaşatanların da yanına kalmasın, yanına bırakmayacağım, iki elimle yakalarından tutup da hesabını sormazsam namerdim!" ifadelerini kullandı.

ÖFKELİ HALİ KAMERALARA YANSIDI

"BİZ HİÇBİR PARTİYLE BAYRAMLAŞMIYORUZ"

Özel, "CHP şu partiyle bayramlaşmayacak diye bir şey yok. Biz hiçbir partiyle bayramlaşmıyoruz. Çünkü bize bayram gelmedi. Bir sürü arkadaşımıza zulmedilirken ne bayramı? Bütün milletimizin bayramı kutlu olsun, Allah kimseye bizim yaşadığımızı yaşatmasın" diye konuştu.

"BU YAPTIKLARININ HESAPLARINI VERECEKLER"

Özel, Silivri Cezaevi'nden sevklere tepki göstererek "Çocukla ve eşle uğraşmanın, anneyle uğraşmanın ne demek olduğunu onlara göstereceğim. Ama eşlerine, çocuklarına, ailelerine ilişmeden. Bu yaptıklarının hesaplarını verecekler" dedi.

"Yalnız bırakıldığınızı düşünüyor musunuz?" sorusuna yanıt veren Özgür Özel, "2 milyon partili yanımda, memleketin yüzde 70'i yanımda, akşam gelin Gaziosmanpaşa'ya görün nasıl yanımdalar" diye konuştu.

"İTİRAZ EDİYORUZ"

Özgür Özel'in açıklamalarından öne çıkan satır başları şu şekilde:

Öncelikle tabi Silivri Cezaevinde olması büyük bir üzüntü ancak İstanbul'un seçilmiş Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun bugün yaş günü. Yaş gününü kutladık. Şimdiden bayramlaştık. Tabi hepimiz bir süredir yaşanan dalga dalga gelen bu adaletsizliğe, bu haksızlıklara isyan ediyoruz. İtiraz ediyoruz. Hangi birini dile getirelim ama bıkmadan usanmadan meydan meydan dolaşarak ve her mecrayı, her kürsüyü, her imkanı kullanarak bu yapılan, belki Cumhuriyet tarihinin sayılı hukuksuzlukları ve ele geçirilmiş kamu gücünün nasıl siyasi rakipleri yıldırmak için kullanıldığının en berbat örneklerini anlatmaya ve bu konuyu vatandaşlarımızın vicdanlarına emanet etmeye devam edeceğiz.