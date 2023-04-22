Özgür Özel: PKK'lıları, FETÖ'cüleri serbest bırakmayacağız CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, yönetime geldikleri zaman teröristlerin serbest bırakılacağına dair algı yapıldığını belirterek, "PKK’lı teröristleri serbest bırakmayacağız. Darbe yapan FETÖ’cüleri serbest bırakmayacağız." dedi.

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Partiler 14 Mayıs'ta yapılacak olan seçimlere hazırlanıyor.

Millet İttifakı'nın içerisinde yer alan CHP de seçim çalışmalarını sürdürüyor.



Kurdukları ittifakta isim olarak yer almasa da HDP yöneticileriyle birçok karede yan yana gelen ve görüşmeler gerçekleştirip, desteklerini isteyen Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na tepki büyüyor.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel de sosyal medyadan yaptığı bir paylaşımda bu tepkileri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yaptığı algı olarak nitelendirdi.

"PKK'lıları ve FETÖ'cüleri serbest bırakmayacağız kardeşim"

Hükümete geldikleri zaman PKK'lıları ve FETÖ'cüleri serbest bırakmayacaklarını belirten Özel şunları söyledi:

"İki tane soru var. PKK'lı teröristleri serbest bırakacakmısınız? Bırakmyacağız kardeşim. Darbe yapan FETÖ'cüler var, onları serbest bırakacakmışız. Bırakmyacağız kardeşim. Bu milletin üzerine tank sürenleri, bu milletin meclisine bomba atanları bırakmayacağız. Bu ülkede insanların canını alanları bırakmayacağız. Bizim serbest bırakacağız diye bir tabirimiz yok."

"KHK'lıların tamamını görevlerine iade edeceğiz"

Özel'in bu sözleri daha önce Kılıçdaroğlu'nun birçok yerde KHK'lıların görevlerine iade edileceklerine dair açıklamaları akıllara getirdi.

Kılıçdaroğlu, "Biz KHK'lılar hakkında somut bir şeyler duymak istiyoruz. Siz başa geldiğiniz zaman bize nasıl bir somut çözüm önerisi sunacaksınız?" sorusuna, "Televizyonların olduğu yerde de söyledim. KHK'lıların tamamını görevlerine iade edeceğiz." cevabını vermişti.

"Kılıçdaroğlu kapalı kapılar ardında verdiği sözleri kamuoyu ile paylaşmalı"

Terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı olarak bilinen HDP, seçimlerde aday çıkarmayarak 6'lı masanın adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleme kararı almıştı.

HDP'li Sırrı Sakık ise yaptığı bir açıklamada, Kılıçdaroğlu'nun, Öcalan ve diğer terör tutuklu ve hükümlülerinin genel afla çıkacağı sözünü kamuoyuna açıklaması gerektiğini söylemişti.

"15 Mayıs'ta zindanların kapısı açılacak ve sayın Öcalan'ı özgürlüğüne kavuşturacağız"

Son olarak, HDP'de milletvekili adayları listesinde dışarıda kalan Feleknas Uca ise yaptığı konuşmalarıyla PKK desteğini dile getirmiş ve yaptığı açıklamalarda terörist başı Öcalan'ı çıkartmak için çalışacaklarını ifade etmişti.

Feleknas Uca, yaptığı açıklamada, "15 Mayıs'ta zindanların kapısı açılacak ve sayın Öcalan'ı özgürlüğüne kavuşturacağız; bunun için hep birlikte çalışacağız. Ve sandıkta gereken cevabı vereceğiz." ifadelerini kullanmıştı.

