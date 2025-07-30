Özgür Özel: Şimdi iddianame gelecek, biz onları yargılamaya başlayacağız

Partisinin Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu'nu Silivri'de Marmara Cezaevi'nde ziyaret etmek için Silivri'ye giden CHP Genel Başkanı Özgür Özel, burada, İBB soruşturmasında tutuklanan Genel Sekreter Yardımcısı Gürkan Akgün ve Sinem Keleş'in nikah törenine katıldı.

Nikah şahitliği yapan Özgür Özel, törenin ardından gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunuyor.

Özgür Özel'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"19 Mart darbecilerine karşı bir kez daha bilenerek çıktım, bu da onlara dert olsun. Bundan sonraki süreçte tutuksuz yargılama dışında, tamamı canlı yayımlanan duruşma dışında ve bir an önce hazırlanacak iddianame dışında bir talebimiz, beklentimiz yok. Bu AK Torosçular ne zaman iddianameyi yazacaklar, o zaman yakamızdan düşecekler. Ben onları sonra bulacağım, hiç merak etmesinler.

"ŞİMDİ İDDİANAME GELECEK, BİZ ONLARI YARGILAMAYA BAŞLAYACAĞIZ"

Cunta panik halinde, bir iddianame yazacaklar, elleri ayakları birbirine dolanmış halinde. TRT'yi AA'yı kullanarak partizanca tutumlarla iftira atıyorlar. Attıkları iddiaların birini ispatlayabilecek değiller. AK Toroslar çetesi birbirilerine girmiş durumda, kavga ediyorlar. Şaşırıyorsanız, hiç şaşırmayın. Karman çorman yaptılar. Şimdi iddianame gelecek, biz onları yargılamaya başlayacağız.

TRT'de iki gece konuştu, A Haber'de elinde çubukla anlattı, CNN'de bilmem ne yaptı, hadi bakalım yaz bir kağıda, somut ispatla. Biz de bu iddianame üzerinden AK Toroslar çetesini yargılayacağız. Dün birbirileri ile kavga ederken ağızlarından küfür çıkmış, birbirlerine girmişler. Moralleri bozuk, 19 Mart darbecileri kaçacak yer arıyorlar."

BASIN MENSUPLARININ SORULARINI YANITLADI

Özgür Özel, konuşmasının ardından basın mensuplarının sorularını da yanıtladı.

İBB soruşturmasına yönelik iddianameye ilişkin bir soruya Özel, şu ifadeler ile yanıt verdi:

İddianame yazılamama sorunu ile karşı karşıyayız. Sayın Bahçeli'nin söylediği, vicdanlı hukukçuların söylediği bir şey var. 'Tavı kaçtı. Bu kadar uzun tutukluluk ve iddianame yazılmaması tavı kaçan soruşturmalar' diyor. Kendileri seneye kadar yazılsa yazsan yazılmaz bu iddianameler, 'Ne yapacağız?' diyorlar.

CHP Genel Başkanı, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ile İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek arasında iddianame konusunda çıkmazlık olduğunu belirterek, "Yılmaz Bey, aynı duygudayız, bu arkadaşların yaptığı iş değil sen HSK'nin başkanısın, bence olmamalısın ama kaçamazsın" şeklinde konuştu.

KOMİSYON KARARINI 'İLK KEZ' AÇIKLADI

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, TBMM'de kurulacak komisyona ilişkin 'ilk kez açıklıyorum' diyerek şu sözleri sarf etti:

Sayın Meclis Başkanı, nitelikli çoğunluk ile karar almanın benimsendiğini, kararların böyle alınacağını ve bu kapsamda bizim beklediğimiz resmi açıklamanın kendisi tarafından yapıldığını açıkladı. CHP bu komisyona gerekli görevlendirmeleri yapacak. Bu komisyonda görev yapacağız. Bütün siyasi tutsaklar için mücadele etmek üzere giriyoruz.

Ayrıca Özgür Özel, komisyona katılacak isimlerin yarın bildirileceğini belirtti.

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