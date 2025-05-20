Özgür Özel, TBB Başkanı Erinç Sağkan'ı kabul etti

AA
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, dün İzmir'deydi.
Gündoğdu Meydanı'nda partisi tarafından düzenlenen mitinge katılan Özel, bugün temaslarına Ankara'da devam ediyor.
Özel, bugün Türkiye Barolar Birliği Başkanı Erinç Sağkan ve beraberindeki heyeti kabul etti.
GENEL MERKEZDE AĞIRLADI
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Erinç Sağkan ve beraberindeki heyeti, CHP Genel Merkezi’ndeki makamında kabul etti.
Görüşmede, CHP Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftci de hazır bulundu.
Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)
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